В России разрабатывают препарат для терапии и экстренной профилактики ботулизма

Клинические исследования могут завершиться в 2025 году.

В России разрабатывают препарат для терапии и экстренной профилактики ботулизма. Об этом в понедельник, 17 июня, сообщило ТАСС со ссылкой на заведующего лабораторией иммунобиотехнологий центра имени Гамалеи Дмитрия Щеблякова.

Специалисты отметили, что клиническое исследование может завершиться в 2025 году.

«Призван он для экстренной профилактики и терапии ботулизма — отравления ботулотоксином типа А. У нас сейчас он проходит на стадии клинических исследований. Доклиника у нас проведена, все эксперименты, вся научно-исследовательская часть закончена», — сообщил Щебляков.

Напомним, ранее в Москве после отравления едой 18 человек госпитализировали с ботулизмом.