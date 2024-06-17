В Петрозаводске на пешеходном переходе сбили 74-летнюю пенсионерку

В Петрозаводске на пешеходном переходе сбили 74-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает региональная ГАИ.

ДТП произошло утром 17 июня в районе дома № 37 по Первомайскому проспекту. Пенсионерку сбила иномарка, когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От удара 74-летняя женщина ударилась о капот и рухнула на асфальт. По данным полиции, она выжила.

Женщину госпитализировали. Проводится проверка.

Видео: DailyNews.