В Минздраве опубликовали новые рекомендации по проведению аборта

В документе сообщается, что перед прерыванием беременности женщине сделают УЗИ, во время процедуры она увидит изображение плода и услышит его сердцебиение.

В Минздраве опубликовали новые рекомендации по проведению аборта. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на министерство.

В документе сообщается, что перед прерыванием беременности женщине сделают УЗИ, во время процедуры она увидит изображение плода и услышит его сердцебиение.

Также указано, что аборт является небезопасной процедурой, которая сопряжена с рисками возникновения осложнений, в числе которых бесплодие, хронические воспалительные процессы, сердечно-сосудистые заболевания, нервно-психические расстройства и рак молочной железы.