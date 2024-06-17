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В Минздраве опубликовали новые рекомендации по проведению аборта
В документе сообщается, что перед прерыванием беременности женщине сделают УЗИ, во время процедуры она увидит изображение плода и услышит его сердцебиение.

В Минздраве опубликовали новые рекомендации по проведению аборта. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на министерство.

В документе сообщается, что перед прерыванием беременности женщине сделают УЗИ, во время процедуры она увидит изображение плода и услышит его сердцебиение.

Также указано, что аборт является небезопасной процедурой, которая сопряжена с рисками возникновения осложнений, в числе которых бесплодие, хронические воспалительные процессы, сердечно-сосудистые заболевания, нервно-психические расстройства и рак молочной железы.