В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки
Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1775 человек.
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки. Информация появилась в официальном Telegram-канале министерства.
Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1775 человек.
Отмечается, что подразделения группировок «Север» и «Юг» улучшили положение по переднему краю, группировки «Запад» и «Восток» заняли более выгодные рубежи, а «Центр» — улучшила тактическое положение.
ВС РФ поразили живую силу и технику ВСУ в 110 районах.