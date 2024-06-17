В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки

Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1775 человек.

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки. Информация появилась в официальном Telegram-канале министерства.

Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1775 человек.

Отмечается, что подразделения группировок «Север» и «Юг» улучшили положение по переднему краю, группировки «Запад» и «Восток» заняли более выгодные рубежи, а «Центр» — улучшила тактическое положение.

ВС РФ поразили живую силу и технику ВСУ в 110 районах.