В лесу в Пронском районе обнаружили поляну с большими белыми грибами

По словам жителей поселка, вес каждого гриба составлял от четырехсот до пятисот граммов.

В лесу в Пронском районе обнаружили поляну с большими белыми грибами. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Находку сделали Елена и Александр Мелехины из Пронска. По словам посельчан, вес каждого гриба составлял от четырехсот до пятисот граммов.

«Мы взяли только шляпки от них. Каждая шляпка была размером с блюдце. Набрали большой пакет», — рассказал Александр Мелехин.