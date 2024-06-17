В лесу в Пронском районе обнаружили поляну с большими белыми грибами
По словам жителей поселка, вес каждого гриба составлял от четырехсот до пятисот граммов.
В лесу в Пронском районе обнаружили поляну с большими белыми грибами. Об этом сообщило
Находку сделали Елена и Александр Мелехины из Пронска. По словам посельчан, вес каждого гриба составлял от четырехсот до пятисот граммов.
«Мы взяли только шляпки от них. Каждая шляпка была размером с блюдце. Набрали большой пакет», — рассказал Александр Мелехин.