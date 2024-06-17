В Краснодарском крае легковушка сбила участников ДТП на дороге

В Краснодарском крае легковушка сбила участников ДТП на дороге. Об этом в понедельник, 16 июня, сообщил Telegram-канал «ЧП Россия сегодня».

Между иномаркой и мотоциклом произошла авария. Семейная пара и водитель двухколесного транспорта с 13-летним пассажиром вышли на полосу с края дороги, чтобы осмотреть повреждения своих транспортных средств.

В этот момент на большой скорости на них налетела легковушка. Женщине оторвало ногу. Подросток получил травму, из-за которой в больнице ему ампутировали конечность.

Виновник был трезв, он заявил, что не видел людей на обочине. По его словам, было темно, а у стоящего транспорта не светили габариты.