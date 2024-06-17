В Краснодарском крае бывший боец ЧВК «Вагнер» ударил ножом 12-летнего мальчика

В Краснодарском крае бывший боец ЧВК «Вагнер» ударил ножом 12-летнего мальчика. Об этом сообщил Telegram-канал «Baza».

По данным портала, нападение произошло в ночь на 14 июня. Ребенок с мамой приехали к родственнице. Ночью тетя несовершеннолетнего услышала странные звуки из его комнаты. Женщина увидела мужчину с майкой на лице, который ударил школьника ножом. Нападавший смог скрыться.

Выяснилось, что злоумышленник вошел в дом, взял нож на кухне и отправился в комнату к мальчику.

Мужчину задержали. Установлено, что ранее он неоднократно был судим за кражи и убийство, а также три месяца прослужил в ЧВК «Вагнер».

Ребенок находится в стабильно тяжелом состоянии, от удара у него повреждена трахея.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство несовершеннолетнего и незаконное проникновение в жилище. Мотивы преступления выясняются.