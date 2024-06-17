В Калининградской области женщина насмерть сбила ребенка

В Калининградской области женщина насмерть сбила ребенка. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на региональную прокуратуру.

Авария произошла в понедельник, 17 июня, около 13:30 на трассе «Советск — Славск — Ясное — Мысовка».

По предварительной информации, 43-летняя женщина за рулем Kia наехала на ребенка. Он выходил из автобуса и пересекал дорогу по переходу.

От полученных травм ребенок умер до приезда «скорой». На месте происшествия работает полиция. Прокуратура взяла ход расследования на контроль.