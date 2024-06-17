В Иркутске пьяная рецидивистка угнала машину

В Иркутске пьяная рецидивистка угнала машину. Об этом в понедельник, 16 июня, сообщил РЕН ТВ.

Сотрудники ДПС остановили для проверки документов «Toyota Premio». Полицейским показалось странным, что девушка ошиблась при переключении коробки передач и не смогла открыть багажник.

Алкотест подтвердил наличие алкоголя в крови водителя. Ее доставили в отдел полиции. В это время поступило сообщение об угоне машины, которой управляла задержанная.

По предварительной информации, две подруги познакомились с владельцем авто и его приятелем. Из компании девушки уехали на чужой машине.

Установлено, что 23-летняя иркутянка уже была судима за угон, водительского удостоверения у нее нет. Возбуждено уголовное дело.