Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 17
25°
Втр, 18
21°
Срд, 19
25°
ЦБ USD 89.07 0.86 15/06
ЦБ EUR 95.15 0.32 15/06
Нал. USD 80.00 / 150.00 17/06 11:56
Нал. EUR 85.00 / 155.00 17/06 11:56
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад — мой второй дом» — проект о сотрудниках
Люди, работающие в ГК «Зеленый сад», расскажут, чем им ...
14 июня 12:46
2 486
Вкусно и дешево? РЗН. инфо сделал обзор бюджетного мороженого
Насколько дешевое мороженое может быть вкусным? С насту...
8 июня 13:52
6 826
«Голые стены», бабушкин ремонт и зеркальная квартира. Как выглядят сам...
Редакция РЗН. инфо изучила четыре сайта (ЦИАН, ЦАН, Ави...
6 июня 15:57
7 843
Дилерский центр «Кармен» объявил о старте продаж X-CROSS 7 в Рязани
Автомобиль доступен клиентам в двух комплектациях «Enjo...
5 июня 20:06
6 821
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Иркутске пьяная рецидивистка угнала машину

В Иркутске пьяная рецидивистка угнала машину. Об этом в понедельник, 16 июня, сообщил РЕН ТВ.

Сотрудники ДПС остановили для проверки документов «Toyota Premio». Полицейским показалось странным, что девушка ошиблась при переключении коробки передач и не смогла открыть багажник.

Алкотест подтвердил наличие алкоголя в крови водителя. Ее доставили в отдел полиции. В это время поступило сообщение об угоне машины, которой управляла задержанная.

По предварительной информации, две подруги познакомились с владельцем авто и его приятелем. Из компании девушки уехали на чужой машине.

Установлено, что 23-летняя иркутянка уже была судима за угон, водительского удостоверения у нее нет. Возбуждено уголовное дело.