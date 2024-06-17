В Госдуму внесли закон об отмене превышения самообороны при проникновении в жилище

В настоящее время агрессор оказывается в более выгодном положении, чем защищающаяся сторона.

В Госдуму внесли закон об отмене превышения самообороны при проникновении в жилище. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на депутата Ярослава Нилова.

Отмечается, что под жилищем предлагается понимать место временного или постоянного проживания и место пребывания гражданина.

В настоящее время агрессор оказывается в более выгодном положении, чем защищающаяся сторона.