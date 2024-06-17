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В Госдуме предложили запретить отчислять молодых матерей из вузов
Депутат также предложила ввести запрет на их отчисление и отсрочить оплату за обучение для студенток платных отделений, пока ребенку не исполнится три года.

В Госдуме предложили запретить отчислять молодых матерей из вузов. Об этом сообщает РИА Новости.

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила разработать для молодых матерей индивидуальный план обучения.

Она также предложила ввести запрет на их отчисление и отсрочить оплату за обучение для студенток платных отделений, пока ребенку не исполнится три года.