В центре Рязани демонтируют небезопасную лестницу

Проход по сооружению на улице Новослободской будет запрещен с 18 июня.

В центре Рязани демонтируют лестницу. Об этом сообщила пресс-служба Горадминистрации.

Проход по лестнице на улице Новослободской будет запрещен с 18 июня. «Дирекция благоустройства города приступит к демонтажу небезопасного сооружения», — указано в публикации.

Уточняется, что альтернативный пешеходный переход расположен в районе здания библиотеки для слепых на улице Кремлевский вал.