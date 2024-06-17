В центре Рязани демонтируют небезопасную лестницу
Проход по сооружению на улице Новослободской будет запрещен с 18 июня.
В центре Рязани демонтируют лестницу. Об этом сообщила пресс-служба Горадминистрации.
Проход по лестнице на улице Новослободской будет запрещен с 18 июня. «Дирекция благоустройства города приступит к демонтажу небезопасного сооружения», — указано в публикации.
Уточняется, что альтернативный пешеходный переход расположен в районе здания библиотеки для слепых на улице Кремлевский вал.