В Астрахани задержали мужчину, который убил и расчленил знакомого

В Астрахани задержали мужчину, который убил и расчленил знакомого. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, убийство произошло 3 года назад. Мужчины выпивали. В какой-то момент они поссорились и подрались, в ходе драки один из них задушил другого.

После этого мужчина расчленил тело друга, разложил его по пакетам и вывез в лес.

Отмечается, что части тела погибшего до сих пор не найдены.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».