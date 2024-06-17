Стала известна причина остановки поезда на границе Рязанской и Московской областей

По данным канала, схода вагонов с рельсов не было.

Стала известна причина остановки поезда на границе Рязанской и Московской областей. Об этом сообщили в Telegram-канале «Подслушано электрички Москвы».

По данным канала, схода вагонов с рельсов не было. Причиной остановки стал перегрев буксового узла одного из вагонов. Поезд был остановлен на однопутном перегоне.

Ранее появилась информация, что вблизи станции «Макеево-Московское» Зарайского городского округа поезд сошел с рельсов.