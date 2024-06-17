Стала известна причина остановки поезда на границе Рязанской и Московской областей
По данным канала, схода вагонов с рельсов не было.
Стала известна причина остановки поезда на границе Рязанской и Московской областей. Об этом сообщили в Telegram-канале «Подслушано электрички Москвы».
По данным канала, схода вагонов с рельсов не было. Причиной остановки стал перегрев буксового узла одного из вагонов. Поезд был остановлен на однопутном перегоне.
Ранее появилась информация, что вблизи станции «Макеево-Московское» Зарайского городского округа поезд сошел с рельсов.