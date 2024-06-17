Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 17
25°
Втр, 18
21°
Срд, 19
25°
ЦБ USD 89.07 0.86 15/06
ЦБ EUR 95.15 0.32 15/06
Нал. USD 80.00 / 150.00 17/06 11:56
Нал. EUR 85.00 / 155.00 17/06 11:56
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад — мой второй дом» — проект о сотрудниках
Люди, работающие в ГК «Зеленый сад», расскажут, чем им ...
14 июня 12:46
2 486
Вкусно и дешево? РЗН. инфо сделал обзор бюджетного мороженого
Насколько дешевое мороженое может быть вкусным? С насту...
8 июня 13:52
6 826
«Голые стены», бабушкин ремонт и зеркальная квартира. Как выглядят сам...
Редакция РЗН. инфо изучила четыре сайта (ЦИАН, ЦАН, Ави...
6 июня 15:57
7 843
Дилерский центр «Кармен» объявил о старте продаж X-CROSS 7 в Рязани
Автомобиль доступен клиентам в двух комплектациях «Enjo...
5 июня 20:06
6 821
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанский минтранс не планирует передавать участки «Поволжуправтодору» для установки остановок у «Некоторого царства»
Отмечается, что земельные участки, расположенные вдоль автомобильной дороги Р-132 «Золотое кольцо» вблизи развлекательного комплекса, находятся в частной собственности.

Рязанский минтранс не планирует передавать участки ФКУ «Поволжуправтодору» для установки остановок у развлекательного комплекса «В некотором царстве». Об этом редакции РЗН. Инфо сообщили в ведомстве.

Отмечается, что земельные участки, расположенные вдоль автомобильной дороги Р-132 «Золотое кольцо» вблизи развлекательного комплекса, находятся в частной собственности.

Рядом с «Некоторым царством» начато строительство жилого комплекса и открыт центр тенниса, минтранс начал прорабатывать «оптимальные варианты установки остановок».

Напомним, рязанский минтранс не планировал устанавливать остановки около комплекса «В некотором царстве».

Позже в правительстве региона пояснили, при каких условиях появятся остановки у развлекательного комплекса.