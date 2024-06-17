Рязанский минтранс не планирует передавать участки «Поволжуправтодору» для установки остановок у «Некоторого царства»

Отмечается, что земельные участки, расположенные вдоль автомобильной дороги Р-132 «Золотое кольцо» вблизи развлекательного комплекса, находятся в частной собственности.

Рязанский минтранс не планирует передавать участки ФКУ «Поволжуправтодору» для установки остановок у развлекательного комплекса «В некотором царстве». Об этом редакции РЗН. Инфо сообщили в ведомстве.

Отмечается, что земельные участки, расположенные вдоль автомобильной дороги Р-132 «Золотое кольцо» вблизи развлекательного комплекса, находятся в частной собственности.

Рядом с «Некоторым царством» начато строительство жилого комплекса и открыт центр тенниса, минтранс начал прорабатывать «оптимальные варианты установки остановок».

Напомним, рязанский минтранс не планировал устанавливать остановки около комплекса «В некотором царстве».

Позже в правительстве региона пояснили, при каких условиях появятся остановки у развлекательного комплекса.