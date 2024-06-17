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Рязанский каноист Захар Петров завоевал серебро Чемпионата Европы

Рязанский каноист Захар Петров завоевал серебро Чемпионата Европы. Об этом сообщает региональный минспорт.

Рязанский каноист Захар Петров завоевал серебро на дистанции 500 метров на проходящем в венгерском Сегеде чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ. В субботу, 15 июня, Петров преодолел дистанцию за 1 минуту 50,442 секунды. Победителем стал каноист из Молдавии Сергей Тарновский, который опередил россиянина на 0,010 секунды. Тройку лидеров замкнул чех Мартин Фукса (+0,816 секунды).Спортсмен тренируется под руководством Заслуженного тренера России Елены Ивановой и Владимира Клинова и представляет ГАУ РО «ЦСП» и ГАУ ДО РО СШОР «Лидер».