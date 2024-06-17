Рязанский гиревик завоевал две золотые медали Чемпионата России

Рязанский гиревик завоевал две золотые медали Чемпионата России. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта

Чемпионат России по гиревому спорту проходил в Улан-Удэ с 13-17 июня. В нем приняли участие 300 спортсменов из 36 регионов страны. В том числе и спортсмены из Рязанской области, представители ДДЮ «Алые Паруса» .

В первый день соревнований Иван Кулаков выступал в дисциплине длинный цикл в весовой категории до 95 кг и занял 1 место с результатом 100 подъемов, также показал абсолютный результат в данной дисциплине. Также Иван занял 1 место с результатом 144 подъема в толчке и 183 подъемов в рывке с суммой двоеборье 235.5 очков. Тренирует спортсмена Игорь Шматов.

Во второй день соревнований выступал Шаров Максим (тренеры Игорь Шматов и Иван Кулаков) в дисциплине двоеборье в весовой категории до 68 кг и занял 5 место с результатом 103 подъема в толчке и 190 подъемов в рывке с суммой двоеборье 198 очков.