Рязанские газовики пресекли незаконную врезку в газопровод в селе Шумашь

Специалисты компаний «Газпром межрегионгаз Рязань» и «Газпром газораспределение Рязанская область» пресекли несанкционированную врезку в действующую систему газоснабжения в селе Шумашь Рязанского района. Причиненный ущерб составил 145 тысяч рублей.

Материалы в отношении нарушителя направлены в ОМВД по Рязанскому району для привлечения к административной ответственности по ст. 7.19 КоАП РФ (самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа).

Всего с начала 2024 года специалисты «Газпром межрегионгаз Рязань» выявили более 30 фактов несанкционированного отбора газа.

Специалисты напоминают, за несанкционированное подключение к газовым сетям и незаконное потребление газа законодательством предусмотрены административная и уголовная ответственность. Гражданам, ранее привлеченным к административной ответственности, за повторное самовольное подключение к газопроводу грозит уголовная ответственность.

«Самовольные подключения — сомнительный способ экономии. Во-первых, абонент полностью возмещает причиненный поставщику газа ущерб; во-вторых, оплачивает расходы газораспределительной организации на проведение работ по ликвидации несанкционированного подключения, сюда еще добавляем штрафы. Но, самое главное, незаконные подключения к газовым сетям — угроза жизни и здоровью людей», — отметил заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией населения ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Роман Никонов.

Справка.

ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» входит в Группу «Газпром межрегионгаз», осуществляет поставки природного газа всем категориям потребителей Рязанской области.