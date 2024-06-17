Рязанская ГАИ анонсировала рейд «Ремни безопасности»
Штраф за данное нарушение составляет 1000 рублей с человека.
Рязанская ГАИ анонсировала рейд «Ремни безопасности». Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
В понедельник, 17 июня, сотрудники Госавтоинспекции проводят комплексные мероприятия «Ремни безопасности», направленные на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей и пассажиров.
Штраф за данное нарушение составляет 1000 рублей с человека.
Напомним, также в регионе проводят рейды по тонировке.