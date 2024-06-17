Рязанцам напомнили об отмене комиссии при оплате ЖКУ для некоторых граждан

Льгота распространяется на пять категорий жителей.

Рязанцам напомнили об отмене комиссии при оплате ЖКУ для некоторых граждан. Пост об этом в понедельник, 16 июня, опубликовали в группе «Ассоциация управляющих компаний ЖКХ РО» ВКонтакте.

С 1 июля льгота станет доступна для пяти категорий жителей. В конце апреля правительство РФ приняло распоряжение, определяющее перечень россиян, относящихся к льготным категориям."Несмотря на то, что категорий всего пять, в него войдут многие граждане", — отметил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Андрей Моисеев.

Послабления касаются людей старше 18 лет из многодетных семей, пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий, а также членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Также на этих граждан не будет распространяться обязательство оплаты пеней в случае просрочки платежей по ЖКУ.