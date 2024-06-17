Рязанцам напомнили об отмене комиссии при оплате ЖКУ для некоторых граждан. Пост об этом в понедельник, 16 июня, опубликовали в группе «Ассоциация управляющих компаний ЖКХ РО» ВКонтакте.
С 1 июля льгота станет доступна для пяти категорий жителей. В конце апреля правительство РФ приняло распоряжение, определяющее перечень россиян, относящихся к льготным категориям."Несмотря на то, что категорий всего пять, в него войдут многие граждане", — отметил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Андрей Моисеев.
Послабления касаются людей старше 18 лет из многодетных семей, пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий, а также членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.
Также на этих граждан не будет распространяться обязательство оплаты пеней в случае просрочки платежей по ЖКУ.