Правительство поддержало введение режима высылки для нелегальных мигрантов

Проект внесли на рассмотрение Госдумы в апреле 2024 года.

Правительство РФ поддержало введение режима высылки для иностранцев, находящихся незаконно на территории России. Об этом сообщило ТАСС.

Проект внесли на рассмотрение Госдумы в апреле 2024 года. Согласно его положения, изменения внесут в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». В случае принятия поправок под режим высылки будут подпадать иностранцы, не имеющие законных оснований находиться в России.

11 июня законопроект одобрил думский комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Первое чтение по документу может состояться уже 18 июня.