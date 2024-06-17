Под Рязанью сбили водителя мопеда
Авария произошла в понедельник, 17 июня, около 12:25, в поселке Денежниково.
В Рязанском районе столкнулись легковушка и мопед. Об этом сообщило
Авария произошла в понедельник, 17 июня, около 12:25, в поселке Денежниково.
По предварительной информации, столкнулись Skoda Octavia под управлением 38-летнего рязанца и мопед Alpha, на котором ехал 15-летний житель Рязанского района. Подростка с травмами госпитализировали в Рязанскую ОДКБ. Транспортные средства получили повреждения.