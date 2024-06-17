Названа причина пожара, в котором пострадал 51-летний рязанец
Напомним, пожар вспыхнул утром 15 июня на 9 этаже многоквартирного дома на улице Тимакова.
Названа причина пожара, в котором пострадал 51-летний рязанец. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Напомним, пожар вспыхнул утром 15 июня на 9 этаже многоквартирного дома на улице Тимакова.
Один из жильцов получил отравление угарным газом, но от госпитализации отказался.
Предварительной причиной пожара стала неисправность зарядного устройства для телефона.