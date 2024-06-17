На городище Старая Рязань 1 июля начнется археологическая экспедиция

Отмечается, что работы будут идти на двух участках.

На городище Старая Рязань 1 июля начнется археологическая экспедиция Института археологии РАН. Об этом учреждение написало в своей группе «ВКонтатке».

Отмечается, что работы будут идти на двух участках. Основные силы направят на раскоп 47.

Кроме того, планируют заложить новый небольшой раскоп на самой малоизученной и сложной части городища — на Северном мысе. В прошлом году там обнаружили остатки оборонительных сооружений XII века.

Фото: vk.com/oldryazanexped