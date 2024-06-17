«Известия»: в России хотят ужесточить правила перепродажи ввезенных машин

Поправки в закон о регистрации транспортных средств внесены в Госдуму.

МВД России предложило ужесточить условия перепродажи машин, ввезенных в страну. Об этом сообщили «Известия».

Поправки в закон о регистрации транспортных средств внесены в Госдуму.

Согласно документу, при продаже ввезенного в Россию автомобиля Госавтоинспекция может отказать в постановке на учет, пока тот не оплатит утильсбор по повышенному тарифу. Уточняется, что сумма сбора составит от 300 тысяч до 1,3 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция может начать отказывать в регистрации машины, ввезенной из-за рубежа в Россию и проданной в течение года.