Гендиректор рязанского завода про производству машин выплатил налоговой 28,6 млн рублей

Мужчина заключил фиктивную сделку. На него было возбуждено уголовное дело.

Гендиректор рязанского завода про производству машин выплатил налоговой 28,6 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, генеральный директор рязанского предприятия, занимающегося производством машин и оборудования специального назначения, оформил фиктивные сделки по приобретению в 2018—2020 годах товаров у ряда коммерческих организаций, которые их не поставляли. После он предоставил налоговой ложные документы. В результате долг предприятия по НДС составил более 28,6 млн рублей.

Отмечается, что подозреваемый выплатил долг. Уголовное дело, которое было возбуждено из-за долга, закрыли.