Центр Рязани снова остался без света
Электричество обещают восстановить в течение четырех часов с момента отключения.
В центре Рязани отключили свет. Об этом РЗН. инфо сообщили в электросетях.
Света нет на улицах:
- Фрунзе;
- Введенской;
- Горького;
- Радищева;
- Свободы;
- Право-Лыбедской;
- Почтовой;
- Соборной;
- Ленина;
- Площади Ленина;
- Маяковского;
- Полонского;
- Николодворянской;
- Садовой;
- Некрасова;
- Новослободской.
Бригады проводят восстановительные работы. Электричество обещают восстановить в течение четырех часов с момента отключения.