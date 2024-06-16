В Рязани с улицы Почтовой увезли пьяного мужчину на «скорой»
Инцидент произошел примерно в 22:50 в субботу, 15 июня. По словам очевидцев, 45-летний мужчина напился в одном из кафе. Ему стало плохо.
В Рязани с улицы Почтовой увезли пьяного мужчину на «скорой». Об этом РЗН. инфо сообщили читатели.
Инцидент произошел примерно в 22:50 в субботу, 15 июня. По словам очевидцев, 45-летний мужчина напился в одном из кафе. Ему стало плохо, из-за чего вызвали скорую помощь.
О состоянии мужчины на данный момент неизвестно.