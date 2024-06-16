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В России предложили установить алкотестеры на заправках и в общепите
По словам автора инициативы, это нужно для сохранения психологического спокойствия водителей и профилактики употребления алкоголя.

В России предложили установить алкотестеры на заправках и в общепите. С инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Об этом он сообщил РИА Новости.

Нилов считает, что установить алкотестеры на заправках и в общепите нужно для сохранения психологического спокойствия автомобилистов, а также для профилактики употребления алкоголя.

Он добавил, что идея возникла во время рабочей поездки в Ростовскую область. Тогда в одном из гостинично-ресторанных комплексов города Шахты ему показали алкотестер.

Кроме того, Нилов отметил, что в России нужно запустить повсеместную продажу алкотестеров. По его мнению, это позволит водителям чувствовать себя увереннее.