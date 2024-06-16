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В Москве выросло число госпитализированных с ботулизмом после отравления едой

В Москве число госпитализированных с ботулизмом после отравления готовой едой увеличилось до 41 человека. Об этом сообщил Mash.

По данным Telegram-канала, в воскресенье, 16 июня следователи прибыли на производства и склады изготовителей «Гастропорт» и «Локалкитчен» («Кухня на районе»). Сказано, что повара последнего попытались выкинуть в мусорку фасоль, тунец и другие продукты, из которых делали салат.

По данным РЕН ТВ, сервис «Кухня на районе» приостановил работу после инцидента. Накануне фирма получила информацию об отравлении и начала проверку. Выяснилось, что причиной отравления стал салат лобио из фасоли.

Как уточнил телеканал, сервис остановил продажу блюда и передал всю информацию ответственным органам.

Ранее сообщалось, что в Москве после отравления едой 18 человек госпитализировали с ботулизмом.

Справка:

Ботулизм — инфекционное заболевание, поражающее нервную систему.