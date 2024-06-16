В Хабаровском крае в ДТП погибли три человека

В воскресенье, 16 июня, в Хабаровском крае случилось смертельное ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 162 километре автодороги А-376 «Хабаровск-Лидога-Ванино». Отмечается, что водитель автомобиля «Тойота Краун» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Тойотой Аллион». После чего машина опрокинулась в кювет и загорелась.

Оба водителя скончались от полученных травм на месте происшествия. Также погиб семилетний пассажир «Аллиона».

Кроме того, пострадал пятилетний ребенок. Он находится в медучреждении с тяжелыми травмами. Ему оказывают медпомощь. Также госпитализирована с переломами женщина, пассажирка «Тойоты Аллион».

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: прокуратура Хабаровского края