Украина атаковала Белгородскую область беспилотниками

Обстрелу подверглись три населенных пункта.

Украина атаковала Белгородскую область беспилотниками. Об этом сообщил губернатор региона Гладков в своем Telegram-канале.

В городе Шебекино дрон-камикадзе атаковал предприятие. Отмечается, что из-за взрыва посечена кабина грузовика.

Кроме того, атаке беспилотника подверглось село Вязовое Краснояружского района. ВСУ сбросили взрывное устройство на частный дом, после чего там выбило окна.

Гладков добавил, что в селе Дроновка Грайворонского городского округа БПЛА сбросил взрывчатку на автомобиль. Поврежден капот.

Пострадавших, по словам губернатора, нет.