Украина атаковала Белгородскую область беспилотниками
Обстрелу подверглись три населенных пункта.
Украина атаковала Белгородскую область беспилотниками. Об этом
В городе Шебекино дрон-камикадзе атаковал предприятие. Отмечается, что из-за взрыва посечена кабина грузовика.
Кроме того, атаке беспилотника подверглось село Вязовое Краснояружского района. ВСУ сбросили взрывное устройство на частный дом, после чего там выбило окна.
Гладков добавил, что в селе Дроновка Грайворонского городского округа БПЛА сбросил взрывчатку на автомобиль. Поврежден капот.
Пострадавших, по словам губернатора, нет.