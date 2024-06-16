С захватчиками заложников в ростовском СИЗО пытался договориться местный имам

С захватчиками заложников в ростовском СИЗО пытался договориться местный имам. Об этом сообщила BAZA.

По данным Telegram-канала, на фото — имам Духовного управления мусульман Ростовской области. Он вышел на переговоры с мужчинами. Однако убедить их сложить оружие не удалось. Отмечается, что после этого начался штурм.

По предварительным данным канала, один из заложников получил легкое ножевое ранение. Врачи оказали ему медпомощь.

Напомним, в воскресенье, 16 июня, в Ростове-на-Дону обвиняемые захватили в заложники двух сотрудников СИЗО. Выяснилось, что они — ИГИЛовцы*. Мужчины были вооружены. Их личности установили.

Позже начался штурм. Стало известно, что сотрудники ростовского СИЗО, которых удерживали в заложниках, освобождены. Преступников ликвидировали.

Также появились подробности побега преступников в ростовском СИЗО.

* - террористическая организация, запрещена в РФ.