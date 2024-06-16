Российские военные освободили село Загорное в Запорожской области

Освободили село и заняли более выгодные рубежи подразделения группировки войск «Восток».

Российские военные освободили село Загорное в Запорожской области. Об этом в воскресенье, 16 июня, сообщили в Telegram-канале Минобороны.

По данным ведомства, освободили село и заняли более выгодные рубежи подразделения группировки войск «Восток».

Кроме того, ВС России поразили живую силу и технику 58-й мотопехотной украинской бригады, 123-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новоселковка Запорожской области, Урожайное и Владимировка ДНР.

Сказано, что украинские войска потеряли до 135 военнослужащих на данном направлении.