Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 16
25°
Пнд, 17
26°
Втр, 18
22°
ЦБ USD 89.07 0.86 15/06
ЦБ EUR 95.15 0.32 15/06
Нал. USD 79.45 / 150.00 15/06 08:00
Нал. EUR 85.00 / 155.00 15/06 08:00
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад — мой второй дом» — проект о сотрудниках
Люди, работающие в ГК «Зеленый сад», расскажут, чем им ...
14 июня 12:46
1 771
Вкусно и дешево? РЗН. инфо сделал обзор бюджетного мороженого
Насколько дешевое мороженое может быть вкусным? С насту...
8 июня 13:52
6 232
«Голые стены», бабушкин ремонт и зеркальная квартира. Как выглядят сам...
Редакция РЗН. инфо изучила четыре сайта (ЦИАН, ЦАН, Ави...
6 июня 15:57
7 229
Дилерский центр «Кармен» объявил о старте продаж X-CROSS 7 в Рязани
Автомобиль доступен клиентам в двух комплектациях «Enjo...
5 июня 20:06
6 248
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Председатель отраслевого Профсоюза Наталья Шамбазова поздравила медиков с профессиональным праздником
По ее словам, события последних лет не дают забыть, насколько важен для общества, для судьбы России труд врачей и медицинских сестер, фармацевтов, санитаров и фельдшеров. Великий подвиг медиков и их ежедневные победы, их желание помогать и быть там, где их помощь важнее всего, — так пишется история медицины Рязанской области и всей нашей Родины.

Председатель отраслевого Профсоюза Наталья Шамбазова поздравила медиков с профессиональным праздником.

«Дорогие друзья! Уважаемые коллеги! Сердечно поздравляю вас с Днем медицинского работника! Профессия медика — самая человечная, ответственная и незаменимая. Безусловно, здравоохранение сегодня развивается стремительно, но каждый из нас понимает, что никакое современное оборудование не заменит мастерства медицинского работника, его чуткого отношения к пациенту. Делить с людьми их боль, даря при этом надежду, спасать их жизни и оберегать их здоровье — высшая задача на Земле, достойная самой высокой награды», — сказала Наталья Шамбазова.

По ее словам, события последних лет не дают забыть, насколько важен для общества, для судьбы России труд врачей и медицинских сестер, фармацевтов, санитаров и фельдшеров. Великий подвиг медиков и их ежедневные победы, их желание помогать и быть там, где их помощь важнее всего, — так пишется история медицины Рязанской области и всей нашей Родины.

«Примите самую искреннюю благодарность за ваш высокий профессионализм, верность избранному делу, терпение и милосердие, за умение принимать ключевые, жизненно важные решения и оперативно действовать в самых сложных ситуациях! Мы уверены, что высокая нравственность и интеллигентность, сплоченность и взаимовыручка, которыми славится наше рязанское здравоохранение, помогут, как и прежде, справляться с любыми трудностями. Дорогие друзья! От всей души желаю вам и вашим близким доброго здоровья на долгие годы, душевной гармонии, семейного благополучия, профессионального роста, успехов!» — заключила она.