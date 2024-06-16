Председатель отраслевого Профсоюза Наталья Шамбазова поздравила медиков с профессиональным праздником

По ее словам, события последних лет не дают забыть, насколько важен для общества, для судьбы России труд врачей и медицинских сестер, фармацевтов, санитаров и фельдшеров. Великий подвиг медиков и их ежедневные победы, их желание помогать и быть там, где их помощь важнее всего, — так пишется история медицины Рязанской области и всей нашей Родины.

Председатель отраслевого Профсоюза Наталья Шамбазова поздравила медиков с профессиональным праздником.

«Дорогие друзья! Уважаемые коллеги! Сердечно поздравляю вас с Днем медицинского работника! Профессия медика — самая человечная, ответственная и незаменимая. Безусловно, здравоохранение сегодня развивается стремительно, но каждый из нас понимает, что никакое современное оборудование не заменит мастерства медицинского работника, его чуткого отношения к пациенту. Делить с людьми их боль, даря при этом надежду, спасать их жизни и оберегать их здоровье — высшая задача на Земле, достойная самой высокой награды», — сказала Наталья Шамбазова.

По ее словам, события последних лет не дают забыть, насколько важен для общества, для судьбы России труд врачей и медицинских сестер, фармацевтов, санитаров и фельдшеров. Великий подвиг медиков и их ежедневные победы, их желание помогать и быть там, где их помощь важнее всего, — так пишется история медицины Рязанской области и всей нашей Родины.

«Примите самую искреннюю благодарность за ваш высокий профессионализм, верность избранному делу, терпение и милосердие, за умение принимать ключевые, жизненно важные решения и оперативно действовать в самых сложных ситуациях! Мы уверены, что высокая нравственность и интеллигентность, сплоченность и взаимовыручка, которыми славится наше рязанское здравоохранение, помогут, как и прежде, справляться с любыми трудностями. Дорогие друзья! От всей души желаю вам и вашим близким доброго здоровья на долгие годы, душевной гармонии, семейного благополучия, профессионального роста, успехов!» — заключила она.