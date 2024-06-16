На юге Сахалина произошли два землетрясения

Два землетрясения произошли в ночь на 16 июня.

На юге Сахалина в ночь на воскресенье, 16 июня, произошли два землетрясения. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елену Семенову.

Первое землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировали в 12 километрах западнее села Таранай в Анивском районе.

«Очаг — на глубине 7 километров. По оперативным данным, его ощутили жители в селах Таранай, Огоньки и в райцентре Анива силой до 4 баллов, в городе Невельске — до 3 баллов», — рассказала собеседник агентства.

Семенова добавила, что повторный подземный толчок магнитудой 2,0 произошел в том же районе через час.

Подчеркивается, что пострадавших и разрушений нет, тревогу цунами не объявляли.