Артисты Рязанского музыкального театра выступили на «Первом канале»

Они выступили в программе «Доброе утро». Солистка театра Алена Силивестрова вместе с джаз-бэндом Рязанского музыкального театра под управлением Сергея Кисса исполнила песню «Проснись и пой».

В субботу, 15 июня, артисты Рязанского музыкального театра выступили в программе «Доброе утро» на «Первом канале». Об этом сообщили в официальной группе учреждения во «ВКонтакте».

Солистка театра Алена Силивестрова вместе с джаз-бэндом Рязанского музыкального театра под управлением Сергея Кисса исполнила песню «Проснись и пой» (музыка Г. Гладкова, слова В. Лугового, аранжировка А. Ледовского).