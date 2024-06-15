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В Шиловском районе прошел спортивный праздник для работников медучреждений
В этом году фестиваль собрал 29 команд. Почти две сотни участников и почти сотня болельщиков — работники медицинских учреждений области — соревновались в ловкости, быстроте и сообразительности.

В Шиловском районе прошел спортивный фестиваль, собравший представителей учреждений здравоохранения со всей области. Мероприятие, организованное Рязанской областной организацией Профсоюза работников здравоохранения РФ и региональным министерством здравоохранения, объединило работников отрасли в духе здорового соперничества и спортивного азарта.

В этом году фестиваль собрал 29 команд. Почти две сотни участников и почти сотня болельщиков — работники медицинских учреждений области — соревновались в ловкости, быстроте и сообразительности. Многие команды поддерживали главные врачи медучреждений.

Фестиваль начался с торжественного открытия, где звучали слова приветствия от организаторов и ведущих, были представлены команды участников. Основной частью мероприятия стали эстафеты, в которых команды показали скорость и командную работу.

Помимо спортивных состязаний, для гостей фестиваля была организована развлекательная программа. Пока организаторы считали баллы, для участников эстафет, конкурсов и спортивных игр выступили представители Шиловского дома культуры и ансамбля «Поликлиничка» Милославской районной больницы.

В завершение фестиваля состоялось награждение победителей. Все команды получили памятные дипломы, а лучшие участники были награждены Кубками фестиваля. Каждому участнику подарили сертификат от фитнес-клуба «ЛавФит».

Кубок за третье место вручили команде городской клинической больницы скорой медицинской помощи, за второе — команде областной станции скорой медицинской помощи. Победителем спортивного фестиваля стала команда РязГМУ.

Организаторы выразили благодарность всем участникам фестиваля за активное участие, спортивный азарт и позитивный настрой.