В Шебекино число жертв обрушения дома после удара ВСУ возросло до пяти

Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в белгородском Шебекино выросло до пяти. В больнице скончалась пострадавшая женщина.

Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в белгородском Шебекино выросло до пяти. В больнице скончалась пострадавшая, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«К сожалению, еще одна погибшая — женщина, которую доставили в областную больницу. Она была прооперирована… Тяжесть ранений была не совместима с жизнью… Количество пострадавших мирных жителей составляет шесть человек», — написал Гладков.

Поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда жилого дома в белгородском Шебекино завершены, сообщили в МЧС.

Напомним, ранее губернатор сообщал о семи пострадавших, МЧС информировало о четырех погибших. Подъезд многоквартирного дома обрушился в Шебекино после обстрела ВСУ. Предварительно, повреждены 20 квартир.