В Саратовской области из-за аномальной жары загорелся газопровод

На газопроводе в Саратовской области произошел пожар. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин в субботу, 15 июня.

На газопроводе в Саратовской области произошел пожар. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин в субботу, 15 июня.

«️На газопроводе в районе Сторожевки, по предварительной информации, в связи с аномальной жарой произошла разгерметизация, вследствие чего наблюдается горение», — написал он в Telegram-канале.

По словам Бусаргина, газопровод уже перекрыли. На месте происшествия работают экстренные службы.

Пожар удалось локализовать.