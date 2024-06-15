В Рязанской области 16 июня ожидается дождь и до +29 градусов
В Рязанской области в воскресенье, 16 июня, ночью преимущественно без осадков, днем местами ожидается кратковременный дождь, гроза.
В Рязанской области в воскресенье, 16 июня, ночью преимущественно без осадков, днем местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Прогноз погоды опубликован на
Переменная облачность. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду, днем местами порывы достигнут 15 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит +11…+16 градусов, днем +24…+29 градусов.