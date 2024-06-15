В Рязани задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск

Правоохранители остановили прохожего, проверка по информационной базе подтвердила, что 38-летний рязанец разыскивается сотрудниками УФСИН.

В Рязани на улице полиция задержала мужчину, объявленного в федеральный розыск за неуплату алиментов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Во время патрулирования на 4-м Мервинском проезде отдельный батальон ППСП заметил мужчину, приметы которого указывались в одной из ориентировок.

Правоохранители остановили прохожего, проверка по информационной базе подтвердила, что 38-летний рязанец разыскивается сотрудниками УФСИН. Ранее он был осужден за неуплату средств на содержание детей.

Мужчину доставили в отдел полиции по Московскому району для передачи инициаторам розыска.