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В Рязани устроили массовую проверку мотоциклистов
В Рязанской области в субботу, 15 июня, сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку соблюдения правил дорожного движения водителями мотоциклов.

В Рязанской области в субботу, 15 июня, сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку соблюдения правил дорожного движения водителями мотоциклов. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

В Госавтоинспекции призвали водителей всегда использовать защиту, соблюдать скорость, требования по регистрации транспорта, своевременно проводить обслуживание мотоцикла, а также не садиться за управление в состоянии опьянения.