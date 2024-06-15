В Рязани устроили массовую проверку мотоциклистов

В Рязанской области в субботу, 15 июня, сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку соблюдения правил дорожного движения водителями мотоциклов.

В Рязанской области в субботу, 15 июня, сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку соблюдения правил дорожного движения водителями мотоциклов. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

В Госавтоинспекции призвали водителей всегда использовать защиту, соблюдать скорость, требования по регистрации транспорта, своевременно проводить обслуживание мотоцикла, а также не садиться за управление в состоянии опьянения.