В Пронском районе два человека погибли в ДТП с участием фуры

В субботу, 15 июня, примерно в 3:30 в Пронском районе произошло смертельное ДТП. Авария случилась на 241-м километре автодороги Москва — Астрахань.

Полицейские проводят проверку по факту трагического ДТП в Пронском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В субботу, 15 июня, примерно в 3:30 в Пронском районе произошло смертельное ДТП. Авария случилась на 241-м километре автодороги Москва — Астрахань. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 33-летний водитель Volkswagen Jetta выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком DAF под управлением 39-летнего мужчины.

В результате аварии водитель и пассажир Volkswagen от полученных травм скончались на месте.

Проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.