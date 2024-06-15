В Новой Москве 45-летняя женщина зарезала сожителя
В квартире дома на улице Чароитовой поселка Десеновское в Новой Москве 45-летняя женщина в ходе ссоры ударила ножом своего сожителя.
В квартире дома на улице Чароитовой поселка Десеновское в Новой Москве 45-летняя женщина в ходе ссоры ударила ножом своего сожителя. Мужчина 1978 года рождения скончался на месте. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Подозреваемая задержана.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.