В московском пруду утонула 12-летняя девочка

В Мещерском пруду в столичном районе Солнцево утонула 12-летняя девочка. Об этом в субботу, 15 июня, сообщает Shot.

В Мещерском пруду в столичном районе Солнцево утонула 12-летняя девочка. Об этом в субботу, 15 июня, сообщает Shot.

Отмечается, что школьница пошла вместе с подругой купаться, но стала тонуть и не смогла выплыть сама. Ее подруга побежала звать взрослых на помощь.

На место прибыли экстренные службы. Ребенок утонул.

Тело достали из воды. Столичная прокуратура выясняет все обстоятельства гибели школьницы.