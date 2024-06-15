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В «АвтоВАЗе» рассказали о новой Lada Iskra
Новая модель «АвтоВАЗа» Lada Iskra, которую презентовали на ПМЭФ-2024, ориентирована на молодое поколение. Об этом сообщил РИА Новости президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

Новая модель «АвтоВАЗа» Lada Iskra, которую презентовали на ПМЭФ-2024, ориентирована на молодое поколение. Об этом сообщил РИА Новости президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

«Дизайн Iskra более динамичный, сбалансированный, я бы сказал, более молодежный. Как раз на это направлена политика всего нашего бренда. Он молодеет: сейчас средний возраст владельца Lada 42 года, недавно был 44. Мы считаем, что модель Iskra добавит сторонников, ценителей и любителей марки как раз среди молодого поколения», — сказал он.

В машине много функций, завязанных на работе мультимедийных систем, «Яндексе», голосовом управлении.

Старт серийного производства запланирован на начало 2025 года на основной площадке автопроизводителя в Тольятти. Начало продаж ожидается на рубеже первого и второго кварталов, ориентировочная стоимость сейчас оценивается в 1-1,2 миллиона рублей.