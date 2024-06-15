Ушел из жизни режиссер Большого театра Игорь Меркулов

Режиссер-постановщик Камерной сцены имени Б. А. Покровского Большого театра Игорь Меркулов скоропостижно скончался на 62-м году жизни. Об этом говорится в сообщении пресс-службы театра.

Режиссер-постановщик Камерной сцены имени Б. А. Покровского Большого театра Игорь Меркулов скончался на 62-м году жизни. Об этом говорится в сообщении пресс-службы театра.

Причина смерти не уточняется.

Коллектив Большого театра выразил искренние соболезнования родным и близким покойного.

Постановки Меркулова «Юбилей. Медведь», «Лазарь, или Торжество Воскрешения» пользовались успехом у зрителей и собирали аншлаги.

Меркулов также был актером. Снимался в картинах «Ты — мне, я — тебе», «Следствие ведут знатоки» и других.

Прощание с режиссером состоится утром 18 июня в крематории Николо-Архангельского кладбища.