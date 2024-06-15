Россиян предупредили о мошенниках, использующих подростков

Россиян предупредили, что участились случаи использования подростков в нелегальных схемах заработка. Детей привлекают в качестве дропперов.

Россиян предупредили, что участились случаи использования подростков в нелегальных схемах заработка. Детей привлекают в качестве дропперов, сообщает телеграм-канал «Вестник киберполиции России».

Дропперы — подставные лица, которые задействованы в нелегальных схемах по выводу средств с банковских карт посторонних людей. Школьники и студенты в поисках заработка соглашаются на условия преступников.

К примеру, в рекламе банка предлагают завести карту и обещают за это заплатить, когда вы сообщите данные этой карты менеджеру. Так банк якобы выполняет план по продажам.

Опасность в том, что по данным карты можно оформить «левый» кредит или использовать банковский счет для мошеннических операций с деньгами. Полиция же придет за объяснением к владельцу карты.

«Поэтому очень важно объяснять подросткам, что быстрых и легких денег не бывает. Если из вакансии непонятно, чем именно нужно заниматься, не требуется опыт работы и есть фразы наподобие „минимум усилий“, „ежедневные выплаты“, „доход не ограничен“ — это опасные сигналы», — говорится в сообщении.