Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 15
24°
Вск, 16
25°
Пнд, 17
27°
ЦБ USD 89.07 0.86 15/06
ЦБ EUR 95.15 0.32 15/06
Нал. USD 79.45 / 150.00 15/06 08:00
Нал. EUR 85.00 / 155.00 15/06 08:00
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад — мой второй дом» — проект о сотрудниках
Люди, работающие в ГК «Зеленый сад», расскажут, чем им ...
Вчера 12:46
1 067
Вкусно и дешево? РЗН. инфо сделал обзор бюджетного мороженого
Насколько дешевое мороженое может быть вкусным? С насту...
8 июня 13:52
5 686
«Голые стены», бабушкин ремонт и зеркальная квартира. Как выглядят сам...
Редакция РЗН. инфо изучила четыре сайта (ЦИАН, ЦАН, Ави...
6 июня 15:57
6 679
Дилерский центр «Кармен» объявил о старте продаж X-CROSS 7 в Рязани
Автомобиль доступен клиентам в двух комплектациях «Enjo...
5 июня 20:06
5 711
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Россиян предупредили о мошенниках, использующих подростков
Россиян предупредили, что участились случаи использования подростков в нелегальных схемах заработка. Детей привлекают в качестве дропперов.

Россиян предупредили, что участились случаи использования подростков в нелегальных схемах заработка. Детей привлекают в качестве дропперов, сообщает телеграм-канал «Вестник киберполиции России».

Дропперы — подставные лица, которые задействованы в нелегальных схемах по выводу средств с банковских карт посторонних людей. Школьники и студенты в поисках заработка соглашаются на условия преступников.

К примеру, в рекламе банка предлагают завести карту и обещают за это заплатить, когда вы сообщите данные этой карты менеджеру. Так банк якобы выполняет план по продажам.

Опасность в том, что по данным карты можно оформить «левый» кредит или использовать банковский счет для мошеннических операций с деньгами. Полиция же придет за объяснением к владельцу карты.

«Поэтому очень важно объяснять подросткам, что быстрых и легких денег не бывает. Если из вакансии непонятно, чем именно нужно заниматься, не требуется опыт работы и есть фразы наподобие „минимум усилий“, „ежедневные выплаты“, „доход не ограничен“ — это опасные сигналы», — говорится в сообщении.