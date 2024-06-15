Российские экономисты рассказали, кого затронет рост пенсий

Рост пенсий с 1 июля затронет работающих пенсионеров, уволившихся в июне, тех, кому исполнится 80 лет, и кто получит первую группу инвалидности.

Рост пенсий с 1 июля затронет работающих пенсионеров, уволившихся в июне, тех, кому исполнится 80 лет, и кто получит первую группу инвалидности. Перерасчет произойдет автоматически, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова доцента кафедры экономической теории РАНХиГС Наталью Усову.

«С 1 июля Социальный фонд России автоматически, без подачи заявлений, пересчитает страховые пенсии для тех пенсионеров, кто уволится в июне. Индексация пройдет с учетом коэффициентов, изменившихся за период их работы», — объяснила Усова.

Она добавила, что увеличение выплат ждет россиян, которым в июле исполнится 80 лет. Гражданам, которые получат в этом месяце первую группу инвалидности, увеличат фиксированную выплату.

Также с 1 июля пенсионеры смогут оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги без банковской комиссии.

«Значительно проще станет реализовать право на использование пенсионных накоплений в виде единовременной выплаты. Это можно будет сделать, если размер рассчитанной на сумму пенсионных накоплений накопительной пенсии будет менее 10% от прожиточного минимума пенсионера», — подчеркнула Усова.